In een woning aan de Gerrit van der Veenstraat in Oss (Noord-Brabant) is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief ontploft. Volgens de politie werd het explosief rond 01.30 uur door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar er ontstond een kleine brand en de woning liep “flinke schade” op, aldus de politie.

De politie onderzoekt wat er precies naar binnen is gegooid. Ze roept getuigen en mensen uit de buurt die beveiligingscamera’s hebben op om zich te melden.