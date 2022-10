Man in Nederland opgepakt voor leveren microchips aan Rusland

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft eind vorige maand een 55-jarige man uit het oosten van het land opgepakt op verdenking van het leveren van onder andere microchips aan bedrijven/entiteiten in Rusland, zo is vrijdag gemeld. Dit is in strijd met de handelsbeperkingen die zijn opgelegd en dus strafbaar. Microchips kunnen worden gebruikt voor de productie van wapens, aldus de FIOD. “Bekend is dat de Russische wapenindustrie momenteel kampt met een ernstig tekort aan deze microchips.”

Er is beslag gelegd op privĂ©- en zakelijke bankrekeningen van de verdachte, op administratie en een “handelsvoorraad (elektronische) goederen”.

“Bekend is dat de Russische wapenindustrie momenteel kampt met een ernstig tekort aan deze microchips. De verdachte heeft vermoedelijk bewust gedaan alsof deze goederen een andere bestemming hadden dan de feitelijke eindbestemming Rusland, om zo de opgelegde sancties te omzeilen”, zegt de FIOD. Om de leveringen te stoppen en om onderzoek te doen naar het mogelijk strafbare handelen van de man is ingegrepen.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.