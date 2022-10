Marc Adriani nieuwe hoofdredacteur BNR Nieuwsradio

Marc Adriani (49) start vanaf 1 november als hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. Hij volgt Mireille van Ark op, die adjunct-hoofdredacteur bij RTL Nieuws is geworden.

De nieuwszender meldt dat Adriani ruime ervaring heeft in de journalistiek. Hij begon zijn carrière bij Veronica Nieuws Radio, de eerste commerciële nieuwszender van Nederland. Later vervulde hij verschillende functies in de media-industrie, onder andere bij BNN, FunX, BNNVARA en recent bij Talpa, waar hij directeur audio was. Hij vertrok daar vorig jaar vanwege een verschil van inzicht over de koers van de radio-afdeling van Talpa, waaronder Radio 10, Radio Veronica en 538. Daarna is Adriani actief geworden als podcastmaker.

“BNR is al bijna 25 jaar een vaste waarde in het Nederlandse audiolandschap. Ik kijk ernaar uit om samen met een groep gedreven journalistieke radiomakers richting te geven aan de toekomst van de zender”, laat hij weten.