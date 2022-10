Minister Yeşilgöz knipt haar af als steun aan Iraanse vrouwen

Minister van Justitie Dilan Yeşilgöz heeft donderdagavond in de uitzending van Op1 de schaar in haar haar gezet. Ze deed dit als steunbetuiging aan vrouwen in Iran die demonstreren voor meer vrijheid. Ook presentatrice Fidan Ekiz en tafelgast Yesim Candan knipten een deel van hun haar af.

“Ik doe graag een lok mee”, zei Yeşilgöz, terwijl ze de schaar opeiste van Ekiz. “De strijd hier is de zon op je huid mogen voelen, zelf mogen bepalen wie je wilt zijn, de wind door je haren voelen”, aldus de minister.

In Iran wordt bijna dagelijks geprotesteerd na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in een politiecel vorige maand. Amini was opgepakt door de religieuze politie omdat ze zich niet aan de strenge kledingvoorschriften zou hebben gehouden. Iraanse vrouwen verbranden uit protest hun hoofddoeken en knippen hun haren af. Om hun solidariteit te betuigen knippen vrouwen over de hele wereld demonstratief hun haar af.