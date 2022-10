Overleden man Medemblik blijkt slachtoffer misdrijf te zijn

De overleden man die op dinsdag 27 september op de Vereweg in Medemblik is gevonden, is door een misdrijf om het leven gekomen, meldt de politie vrijdag. Agenten gingen die dag af op een melding van een onwelwording op het terrein van een loods.

Bij aankomst vonden politiemensen de 54-jarige man uit Kroatiƫ. Hij was toen al overleden. Omdat het slachtoffer niet bekend is in Nederland, doet de politie een oproep aan mensen die hem kennen of iemand uit hun omgeving missen, om zich te melden.

De exacte toedracht van het overlijden is nog niet bekend en wordt verder onderzocht. Het onderzoeksteam vraagt getuigen of mensen die over camerabeelden beschikken uit de avond en nacht van maandag 26 september op dinsdagochtend 27 september, zich te melden.