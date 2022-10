Persoonsgegevens Kamerleden gestolen door datalek bij IT-bedrijf

Door een hack bij een IT-toeleverancier zijn persoonsgegevens van Tweede Kamerleden en andere houders van Rijkspassen, de chipkaarten die toegang geven tot het parlementsgebouw, in handen gevallen van criminelen. Een woordvoerder van de Tweede Kamer bevestigt dat naar aanleiding van een bericht van de Volkskrant.

De gelekte data betreffen de gegevens die nodig zijn om een Rijkspas aan te maken, naam, geboortedatum, geslacht, pasfoto en pasnummer. De woordvoerder zegt dat het niet mogelijk is met alleen deze gegevens een pas te maken die daadwerkelijk toegang verschaft tot het gebouw. Er zijn geen adresgegevens of bankrekeningnummers buitgemaakt.

Het is nog niet duidelijk van hoeveel mensen gegevens zijn gelekt en van wie precies. Daarom is ervoor gekozen alle Rijkspashouders te informeren over het datalek. De Tweede Kamer heeft daarnaast een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aangifte gedaan bij de politie.