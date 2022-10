Rutte ziet het ook met Wetzels zitten, al steunde hij rivaal

Premier Mark Rutte ziet het ook zeer zitten met de nieuw verkozen VVD-voorzitter Eric Wetzels, verzekert hij na het verlies van zijn eigen favoriet. “Ik ken hem heel erg goed en ik kan erg goed met hem werken.”

De VVD-leden kozen vrijdag met een ruime meerderheid voor de Brabantse ondernemer Wetzels. Ze passeerden daarmee Onno Hoes, de kandidaat van de partijtop en ook Rutte zelf. “Dat gebeurt bij een partij die democratie kent”, zegt Rutte na afloop van een EU-top in Praag onverstoorbaar. “Bij de VVD zijn dat de leden die dat beslissen en niet Mark Rutte.”

Medestanders van Wetzels lezen in diens overwinning ook een afwijzing van de koers van de partijtop. Maar Rutte “gelooft niet dat de koers-Rutte het probleem is. Maar wel dat de leden al langer zeggen: we willen meer inspraak in wat de partij doet”.

Rutte trekt het zich niet aan dat de 63-jarige nieuwe voorzitter zegt niet te kunnen uitleggen waar de grootste regeringspartij voor staat. “Maar het is wel een teken dat we aan de partij moeten werken” en de belangrijkste standpunten beter moeten uitdragen, erkent hij.