Sanil B.: ernstig misdragen op Mallorca, maar Carlo niet geraakt

De 20-jarige Sanil B. erkent tijdens het Mallorcaproces dat hij zich ernstig heeft misdragen. “Dit had niet mogen gebeuren”, zei B. over zijn eigen aandeel. Hij betuigt ook spijt voor de incidenten waar hij betrokken was op Mallorca. B. ontkent echter gevochten te hebben met Carlo Heuvelman, de 27-jarige Waddinxvener die het uitgaansgeweld niet overleefde.

“Hoe kijk je op Mallorca terug? Op dat halve uur en jouw gedrag”, vroeg de rechtbankvoorzitter. “Ik heb heel veel spijt. Was ik maar weggegaan van het hele conflict”, begon B. zijn verhoor op de vierde zittingsdag. “Wat wij daar hebben gedaan is verschrikkelijk.”

B. wordt verdacht van doodslag en twee pogingen tot doodslag en openlijk geweld. Hij zou slachtoffers hebben geschopt toen ze al op de grond lagen.

In de rechtbank werden vrijdag opnieuw beelden getoond van de reeks incidenten, die begon met een conflict om beschikbare stoelen in café De Zaak aan de boulevard van badplaats El Arenal. B. kwam daar ook naartoe “om steun te bieden aan vrienden”. Hij was die avond naar eigen zeggen volkomen nuchter.

In het café was een klap uitgedeeld aan medeverdachte Lars van den H. (20). Die werd buiten opgewacht door een rivaliserende groep en deelde buiten de eerste klap uit. Voor de deur van De Zaak ontstond daarna een groepsgevecht, waar B. aan meedeed, klappen incasseerde en een eerste slachtoffer tegen de grond sloeg.

Op de beelden waarmee B. werd geconfronteerd is te zien dat hij daarna het slachtoffer uit Heerhugowaard twee schoppen gaf, waarbij het slachtoffer knock-out ging. Op de vraag waarom hij op dat moment door het lint ging, antwoordde B.: “Ik zat in gevecht en de intuïtie deed z’n werk. Ik dacht niet helder na, want dan zou ik zijn weggerend. Ik ben meegesleurd in de situatie. Ik kan niet verklaren waarom.” B. zegt nooit te vechten.

De rechtbank gaat vrijdagmiddag verder met het bespreken van de incidenten die volgden ter hoogte van café De Bierexpress en waar Heuvelman dodelijk gewond op straat lag.