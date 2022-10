Strafeis Limburger die Belgische agent zou hebben doodgeschoten

Het Hof van Assisen in het Belgische stadje Tongeren begint vrijdag aan de vijfde zittingsdag in het proces tegen Yvo T. (40). De Limburger wordt ervan verdacht in augustus 2018 een Belgische politieagent te hebben doodgeschoten. Voorzien zijn vrijdag de pleidooien van de advocaten van verdachte en nabestaanden, en de eis van de aanklager. De bedoeling is ook dat de twaalfkoppige jury een beslissing neemt over schuldig dan wel onschuldig. Gezien de overvolle agenda zou dit oordeel ook naar maandag verschoven kunnen worden.

T.’s raadsman Sven Mary zei maandag de beschuldiging van doodslag van de Belgische aanklager niet te zullen betwisten. Vrijdag zal hij proberen erger te voorkomen, want binnen het Belgische rechtssysteem kan tijdens de zitting een tenlastelegging nog gewijzigd en dus ook verzwaard worden, in moord bijvoorbeeld.

Volgens de aanklacht heeft T. op 26 augustus 2018 in Spa de 37-jarige politieman Amaulry Delrez doodgeschoten, toen hij en een collega hem, diens broer en een vriend sommeerden uit een taxi te stappen. De politie hield de taxi staande nadat het drietal in een café in Spa ruzie had gehad en iemand had gezien dat T. een pistool bij zich droeg.

De afgelopen dagen was het Hof vooral doende met het horen van tientallen getuigen en deskundigen. Maandag begon de procesweek met het voorlezen van de aanklacht en ondervroeg de voorzitter van het Hof de verdachte over diens jeugd, persoonlijkheid en herinnering aan het gebeurde. T. zei zich van het schieten op de agent niets meer te herinneren, hoewel hij van de gebeurtenissen voor en na dat schot nog bijna alles weet. Deskundigen betwijfelden voor het Hof of die herinnering zomaar verdwenen kan zijn. T. bekende wel dat hij verantwoordelijk is voor het ombrengen van de agent. “Dat ben ik. Hoe kan het anders gebeurd zijn”, hield hij het Hof voor.