Van der Wal: afgeschermde agenda direct opgelost

Stikstofminister Christianne van der Wal is geschrokken van het nieuws dat haar agenda niet voldeed aan de transparantierichtlijnen. Dit was geen bewust beleid, bezweert de bewindsvrouw. “Ik heb er meteen op ingegrepen. Wat mij betreft gaat met terugwerkende kracht mijn hele agenda openbaar.”

De Open State Foundation (OSF), die pleit voor meer transparantie bij de overheid, onderzocht het agendabeleid van de bewindspersonen. Het kabinet-Rutte IV besloot afspraken in principe openbaar te maken. Dat gaat nu beter dan eerst, oordeelt OSF, maar het kabinet doet nog steeds niet genoeg.

Van der Wal kreeg de slechtste score, bleek uit het onderzoek: ruim de helft van de afspraken voldoen niet aan de richtlijnen. Dat is volgens de minister niet de bedoeling. “Als ik íéts belangrijk vind, is het transparantie.” Afspraken zijn achter “slotjes gezet”, legt Van der Wal uit. “Dat had wat mij betreft niet gemogen. Dus: alle slotjes eraf.”

De bewindsvrouw benadrukt dat ze ook via sociale media communiceert over afspraken en werkbezoeken die zij aflegt. “Iedereen moet dat in kunnen zien.”

Voor transparantieclubs als OSF is het belangrijk dat ministers laten zien met wie ze afspreken. Bewindspersonen spreken vaak met bedrijven, maar ook met koepelorganisaties die belangen van bepaalde sectoren of beroepsgroepen behartigen. Door die afspraken inzichtelijk te maken, is beter te achterhalen welke invloed bepaalde clubs mogelijk op dossiers hebben gehad.