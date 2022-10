Verdachte Mallorcazaak na verhoor over meineed weer vrij

De 20-jarige Martijn T., verdachte in de Mallorcazaak en donderdag ter zitting aangehouden op verdenking van meineed, komt vrijdag weer op vrije voeten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. T. wordt na verhoor over de meineedverdenking heengezonden, aldus een woordvoerder.

Het OM liet T. aanhouden omdat hij zou hebben gelogen over zijn deelname aan gesprekken, achteraf, over de vechtpartijen waar de zaak om draait.

T. is te zien op een recent opgedoken video met andere Mallorcaverdachten. Hij had eerder bij de rechter-commissaris onder ede verklaard ’s nachts niet meer te hebben nagepraat over de vechtpartijen, in de vakantievilla die hij met zijn vrienden op Mallorca had gehuurd. Uit de video blijkt volgens het OM het tegendeel.

Justitie neemt later pas een beslissing of het T. ook gaat vervolgen voor meineed. Daartoe moet eerst het dossier worden bestudeerd, aldus de woordvoerder.

Advocaat Irene Stas laat weten dat het “een zeer kort verhoor” is geweest. Donderdag hekelde zij de beslissing van het OM haar cliĆ«nt aan te houden. Volgens de raadsvrouw is er van het plegen van meineed geen sprake geweest. Justitie heeft met de aanhouding geprobeerd de druk op de verdachten op te voeren, zei zij donderdag kort nadat T. naar het cellenblok van het gerechtsgebouw was afgevoerd.

“Het effect van deze aanhouding zou weleens het tegenovergestelde kunnen bewerkstelligen, namelijk dat verdachten zich niet meer vrij voelen te verklaren over hetgeen zij nog weten”, betoogde Stas. “Daarmee schaadt de aanhouding ook het belang van de waarheidsvinding, nog los van de schade die het aan Martijn toebrengt.”