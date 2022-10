VluchtelingenWerk: verbaasd over hoger beroep overheid

VluchtelingenWerk zegt “verbaasd” te zijn over het besluit van de overheid om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter over de leefomstandigheden in de asielopvang. De rechtbank oordeelde dat de overheid niet voldoet aan de Europese normen die gelden voor menswaardige opvang. Staatssecretaris Eric van der Burg kondigde vrijdagmiddag het beroep aan.

“Het staat de overheid natuurlijk vrij om dit te doen, maar ons ontgaat het doel wat zij daarmee willen bereiken”, zegt VluchtelingenWerk. “Iedereen kan zien dat de opvang van asielzoekers op veel plekken in ons land diep door de humanitaire ondergrens zakt. Ook de staatssecretaris heeft zelf herhaaldelijk aangegeven dat we als land niet meer voldoen aan minimale normen”, zegt de organisatie.

De rechter bepaalde dat asielzoekers “minimaal toegang moeten hebben tot drinkwater, drie maaltijden per dag, medische zorg, een bed en enige vorm van privacy”, zo herhaalt VluchtelingenWerk het vonnis. De organisatie had gehoopt dat Van der Burg de uitspraak “zou benutten om eindelijk de bestuurlijke impasse te doorbreken”. “Bijvoorbeeld door direct aan de slag te gaan met de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers die nu in de wachtruimtes van de IND op een stoel slapen”, zegt een woordvoerster.

Van der Burg zei eerder vrijdag dat hij ook vindt dat het niveau van de opvang omhoog moet. Volgens hem is het niveau wel voornamelijk slecht bij de crisisnoodopvang. Die moet sowieso afgebouwd worden zodra er meer opvangplekken gerealiseerd zijn in de reguliere opvang.