Niet bestuursfavoriet Hoes maar Wetzels nieuwe VVD-voorzitter

De VVD-leden hebben met ruime meerderheid Eric Wetzels als nieuwe voorzitter van de partij gekozen. Met 68 procent van de stemmen versloeg hij Onno Hoes, die favoriet was van het VVD-bestuur. 44 procent van de leden heeft de afgelopen week zijn stem uitgebracht tijdens de digitale verkiezing, meldt de grootste regeringspartij.

Wetzels reageert verheugd op de uitslag. “Het is ons gelukt. Met jullie enthousiasme, steun en idee├źn gaan we aan de slag om de partij verder te brengen”, zegt hij op Twitter. Wetzels was favoriet bij kritische liberalen die meer interne discussie willen en vinden dat de partijtop meer oog moet hebben voor de leden.

Hoes wenst Wetzels “heel veel wijsheid” toe en feliciteert hem met de winst.

De leden konden vanaf 30 september tot vrijdag 12 uur digitaal stemmen op een van de twee kandidaten. Uit onderzoek van BNR bleek donderdag dat de website waarop de VVD-leden konden stemmen niet goed was beveiligd. Het lek was toen inmiddels gedicht, zei de websitebouwer. Het partijbestuur had dan ook “alle vertrouwen in de verkiezing, het proces en de uitkomst”, zei een woordvoerder van het partijbureau donderdagavond in een reactie.

De Brabantse ondernemer Wetzels is per direct de nieuwe voorzitter van het VVD-hoofdbestuur. Hij volgt Hoes op, die na het vertrek van Christianne van der Wal het interim-voorzitterschap op zich nam. Van der Wal moest het partijvoorzitterschap opzeggen zodra ze minister voor Natuur en Stikstof werd.