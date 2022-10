Yeşilgöz: we gaan strijd tegen zware criminaliteit winnen

Justitieminister Dilan Yeşilgöz is ervan overtuigd dat Nederland, in samenwerking met andere landen, de strijd tegen zware criminaliteit gaat winnen. Die strijd kan gewelddadiger worden, erkent ze, als de overheid er vol op in zet. “Het is een forse strijd”, zei de minister aan tafel bij Op 1, “maar het is ondenkbaar dat je de strijd loslaat.”

Voorkomen moet worden dat drugsbazen de dienst gaan uitmaken, zoals dat in een land als Mexico het geval is, zei de bewindsvrouw. “Ik zeg niet dat we die kant op gaan, maar ik zeg ook niet dat het ondenkbaar is, als je de strijd zou loslaten.”

De strijd die gevoerd wordt is er bovendien niet een tegen criminelen, maar vooral ook vóór de democratische rechtstaat. “Die staat op het spel”, zegt Yeşilgöz. Volgens haar beseffen veel te weinig mensen dat.

De minister is vrijdag in Amsterdam gastvrouw van de Europese conferentie aanpak georganiseerde misdaad. Daar komen ministers en vertegenwoordigers van Justitie en Binnenlandse zaken uit België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje bijeen om over de aanpak van zware georganiseerde misdaad te spreken. Ook vertegenwoordigers van de Europese Commissie, Europol en Eurojust zijn daarbij aanwezig. Yeşilgöz hoopt dat de huidige tactische en operationele samenwerking wordt verbreed naar strategische samenwerking.

De bewindsvrouw wil criminele machtsstructuren aanpakken. Ze noemt daarbij Italië als voorbeeld, waar soms honderden verdachten in een rechtszaak terecht staan. “Wij zijn nu nog te veel gericht op individuen.”

Ze werkt aan diverse nieuwe wetten, zoals het eerder kunnen afpakken van geld en goederen van verdachten, voordat ze zijn veroordeeld. Maar ook het stelsel van bewaken en beveiligen – de mensen die onder meer rechters, politici en journalisten beveiligen – moet worden geprofessionaliseerd, vindt Yeşilgöz.