Zes landen sluiten in Amsterdam ‘anti-narcocoalitie’

Ministers en andere vertegenwoordigers van zes Europese landen hebben in Amsterdam afspraken gemaakt over nauwere samenwerking tegen de georganiseerde misdaad. Ze gaan meer gegevens uitwisselen, kijken of ze financiële stromen beter in kaart kunnen brengen en proberen nauwer samen te werken met landen in andere delen van de wereld. De Belgische minister Vincent Van Quickenborne stelt dat er vrijdag in Amsterdam een “anti-narcocoalitie” is gesticht.

Minister Dilan Yeşilgöz sprak in het Amstel Hotel met vertegenwoordigers uit België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Ook waren de Europese Commissie en de politie- en justitieorganisaties Europol en Eurojust vertegenwoordigd. “Alleen met samenwerking, goede organisatie en zorgen dat je informatie kan delen, kan je echt criminele machtsstructuren aanpakken”, aldus de minister. De afspraken moeten daarbij helpen. Ook is afgesproken dat volgend jaar een nieuwe bijeenkomst wordt georganiseerd in Antwerpen.

Een van de aanwezigen was de Belgische minister van Justitie Van Quickenborne. Hij is in zijn rol niet alleen verantwoordelijk voor de bestrijding van de misdaad, maar ook doelwit van dreigementen die volgens hem uit de hoek van drugscriminelen komen. “Het is een moeilijke periode, maar dit soort meetings geeft me energie”, aldus de minister.

“Nederland en België moeten veel beter samenwerken”, aldus de justitieminister. Hij vindt dat er meer samenwerking moet komen om de containers in de havens van Antwerpen en Rotterdam, die allebei veel gebruikt worden voor de drugshandel, beter te controleren. Zowel Van Quickenborne als Yeşilgöz benadrukt dat ook de bedrijven die in die havens opereren daarin een verantwoordelijkheid dragen.

Volgens Van Quickenborne moeten landen betere toegang krijgen tot elkaars databases. “Als vandaag een Belgische politiepatrouille in België een Nederlands voertuig staande houdt met Nederlandse inzittenden, kunnen we de Belgische databank raadplegen maar niet de Nederlandse.” Dit soort afspraken wil hij aanscherpen. De zes landen hebben hier ook afspraken over gemaakt.

Als de Belgische regering volgend jaar een nieuwe top organiseert, verwacht Van Quickenborne dat de coalitielanden hun informatiedeling versterkt hebben. Ook hoopt hij dat de landen dan beter gezamenlijk optrekken tegen de landen die “criminelen huisvesten” en die in staat stellen om daar rijk te worden. Hij noemt daarbij expliciet de Verenigde Arabische Emiraten, Marokko en Turkije. En Van Quickenborne hoopt dat de coalitie zelf uitgebreid zal worden, bijvoorbeeld met Scandinavische landen.