Groot applaus voor ‘mens’ Arib op ledenraad van de PvdA

De kwestie rond Tweede Kamerlid Khadija Arib roept bij leden van de PvdA vooral veel vragen op. Dat bleek zaterdag tijdens een ledenraad van de partij waar de zaak het eerste agendapunt was. Partijleider Attje Kuiken wilde alle tijd nemen om uitleg te geven, maar na drie kwartier was het alweer voorbij. De sessie eindigde met een applaus voor de ‘mens’ Arib.

Eind vorige maand lekte uit dat het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer (presidium) een onderzoek instelt naar het gedrag van Arib tijdens haar voorzitterschap van de Kamer (2016-2021). Er zijn klachten binnengekomen over onder meer een onveilige werksfeer. Arib was woedend over het lek en kondigde vorige week aan de Kamer te verlaten. Ze voelde zich ook onvoldoende gesteund door de eigen fractie.

Kuiken wilde de kwestie zaterdag bespreken met de leden. Er waren vragen van leden over de communicatie binnen de partij, maar er was ook een oproep om mildheid naar elkaar te betrachten. Er was geen harde kritiek op de fractie of Henk Nijboer die als lid van het presidium instemde met het onderzoek naar Arib. Wel waren er waarderende woorden voor Arib. “We waren eerder klaar dan verwacht”, zei Kuiken na de sessie.

De PvdA wil opheldering van Kamervoorzitter Vera Bergkamp over de gang van zaken. Kuiken vindt het “schandelijk” dat er is gelekt en geen wederhoor is gevraagd aan Arib. Ze heeft “heel veel vragen” en wil een gesprek met de voorzitter. Bergkamp zal “verantwoording moeten afleggen”. De PvdA is intussen uit het presidium gestapt en keert pas weer terug als zaken zijn opgehelderd, zegt Kuiken.

Volgens Kuiken zijn er de afgelopen jaren geen klachten in de partij geweest over Arib. Het laatste signaal kwam in 2014 toen de ondernemingsraad van de partij zorgen uitte over het feit dat Arib kandidaat was om fractiesecretaris te worden. Aan die brief lagen geen klachten ten grondslag, benadrukt Kuiken. Het ging toen om de vraag of Arib wel de juiste persoon was voor de functie. De zorgen van de OR zijn toen “serieus genomen”.

De partijleider heeft inmiddels weer een paar keer telefonisch contact met Arib gehad. Die krijgt een paar weken de tijd om afscheid te nemen van de Kamer waar ze al 24 jaar lid van is. Een terugkeer van Arib in de Kamer sluit Kuiken uit.