Kuiken: oproep Klaver voor gezamenlijk programma logisch gebeuren

PvdA-leider Attje Kuiken ziet de oproep van GroenLinks-voorman Jesse Klaver om de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen in te gaan met een gezamenlijk programma, wel zitten. “Zijn woorden waren geen verrassing”, zei Kuiken op een ledenraad van de partij. Ze noemt het een “logisch gebeuren”.

Welke vorm zo’n programma moet krijgen, moet verder met de leden van beide partijen worden besproken. “Doe je dat met speerpunten, met een uitgangspuntenprogramma of doe je dat met een andere vorm. Over de vorm kun je discussiĆ«ren.” Ze zegt “echt te geloven” in de samenwerking.

Volgens haar hebben de leden ook kunnen ervaren dat de samenwerking van PvdA en GroenLinks werkt. Dat het kabinet het plan van beide partijen voor een energieplafond heeft overgenomen, noemt Kuiken “een belangrijk succes, dat echt het verschil voor mensen thuis maakt”.

Klaver zei vrijdag in de Kerdijklezing dat de samenwerking tussen de partijen een volgende fase in moet gaan. “De tijd is rijp voor linkse hergroepering. Daarom moeten we ons fundamenteel aan elkaar committeren.” Volgens hem heeft de kiezer recht “op een wezenlijk alternatief in dit versplinterde politieke landschap”.

De PvdA en GroenLinks gaan volgend jaar na de verkiezingen voor de Provinciale Staten een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer vormen. Deze stap steunden de leden van beide partijen in de zomer al met een grote meerderheid. In de Tweede Kamer werken beide fracties al langer nauw samen.

Op de ledenraad in Apeldoorn werd ook een motie aangenomen waarin de oproep wordt gedaan dat beide partijen op lokaal niveau meer het gesprek met elkaar moeten aangaan. De motie kreeg meer dan 80 procent van de leden achter zich.