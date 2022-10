Roermond werkt aan eerherstel voor in 17e eeuw vermoorde heksen

De gemeente Roermond wil inwoners die vier eeuwen geleden als heks vermoord zijn, alsnog eren. De gemeente gaat hierover in overleg met organisaties die zich bezig houden met erfgoed. Dat schrijft burgemeester Rianne Donders aan de raadsfractie van D66.

D66 had een lans gebroken voor eerherstel van de Roermondse heksen, mensen die volledig onschuldig werden gemarteld en vermoord. In 1613 en 1614 werden in Roermond en omgeving minstens 75 mensen beschuldigd van hekserij en door marteling en verbranding omgebracht, aldus Donders. “Een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van onze stad. Nergens anders in Nederland zijn in korte tijd zoveel vermeende heksen voor het gerecht gebracht en terechtgesteld als in Roermond en omgeving.”

De burgemeester noemt het afschuwelijk wat er is gebeurd. “Onschuldige mensen, voornamelijk vrouwen, werden volledig ten onrechte vervolgd en ter dood veroordeeld voor iets (hekserij) wat ze nooit hadden kunnen doen. Het is een onderdeel van ons verleden waaraan we niet voorbij kunnen en mogen gaan”, aldus Donders.

De stad bood in 2006 al excuses aan voor de heksenprocessen in de zeventiende eeuw. De gemeente wil het eerherstel vorm geven in overleg met erfgoedorganisaties Rura en Stichting Ruimte en wil op twee plaatsen aandacht schenken aan de heksenvervolgingen: op de Galgenberg, waar de tot heks veroordeelden verbrand werden en bij de eeuwenoude Rattentoren, tot diep in de negentiende eeuw Heksentoren genoemd. De Rattentoren was de gevangenis waar de verhoren plaatsvonden. Nu is daar niets wat aan die heksenprocessen herinnert, schrijft de burgemeester.

Verder denkt de gemeente aan een straatnaam en wil zij initiatieven van scholen ondersteunen “mede vanwege de parallellen die met het heden gemaakt kunnen worden”.

D66 had er op gewezen dat het Schotse parlement vorig jaar gratie verleende aan de 3837 mensen die daar tussen 1563 en 1736 zijn gedood vanwege beschuldiging van hekserij. Keulen heeft in 2012 alle veroordeelde heksen eerherstel gegeven. D66 wilde ook in Roermond een postuum eerherstel, maar de gemeente gaat een stap verder en wil in de openbare ruimte aandacht schenken aan dit onderdeel van de plaatselijke geschiedenis.