Bij een woning in Rotterdam-Zuid is in de nacht van zaterdag op zondag een explosie geweest. Niemand raakte gewond, meldt de politie.

Buurtbewoners schrokken wakker van een harde knal. Agenten ontdekten dat er bij de voordeur van een van de huizen aan de Sluiskreek een explosie was geweest.

De politie onderzoekt wat er zich precies heeft afgespeeld.