Fans volgen ‘hun’ Max met ei en spek in Limburgse Montfort

Zo’n 150 fans van Max Verstappen volgen de verrichtingen van hun held zondagochtend vroeg in de zaal Housmans in het Limburgs Montfort, de bakermat van de Verstappens. De stemming is opperbest, zeker nadat bij binnenkomst iedereen gratis een ontbijt van ei met spek kreeg voorgezet.

Bij de ingang van het cafĂ© waar al jaren de verrichtingen van ‘hun’ Max worden gevolgd, delen vrijwilligers bonnen uit voor het eten. De sfeer is uitgelaten, mensen kloppen elkaar op de schouder en ze kijken blij.

De fans komen volgens Antoine Zeelen, een van de organisatoren van het feest, van heinde en ver. En iedereen is er heilig van overtuigd dat de Nederlandse Formule 1-coureur wereldkampioen wordt.

“Het regent in Japan, een ideaal scenario voor Max”, denkt Zeelen. Maar, zegt hij vlak voor aanvang van de wedstrijd relativerend: “de eerste bocht is cruciaal”.

In Housmans draagt bijna iedereen een zwart pak met de opschriften van Red Bull en Verstappen. Sommigen dragen een shirt met de herinnering aan bijna een jaar geleden, toen Verstappen voor de eerste keer wereldkampioen werd. Ook zijn er mensen met een oranje hoedje of jasje. En met het nummer 33 van de coureur.

De fans volgen de race op enkele grote schermen. Gejuich klinkt als de race van start gaat, dan ingehouden adem als coureur Charles Leclerc even voorop dreigt te raken en een oorverdovend gejuich als Verstappen herstelt en zijn eerste positie veiligstelt. Als de race na twee ronden vanwege de regen wordt stilgelegd, wachten ze rustig af tot hij wordt hervat.

Intussen staat dj Admin in de startblokken om na de finish te zorgen voor muzikaal vertier. En voor de hongerige magen is er om 11.00 uur nog een warm en koud buffet.