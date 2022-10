Grote brand appartementencomplex Amsterdam lijkt aangestoken

De grote brand die zaterdagochtend vroeg woedde in een appartementencomplex in het centrum van Amsterdam is “zeer vermoedelijk” aangestoken. Dat meldt de politie zondag.

De hulpdiensten werden rond 06.00 uur gewaarschuwd dat er een explosie was geweest in een woning van het appartementencomplex aan het Zuiderkerkhof. De explosie ontstond volgens de politie als gevolg van de brand.

Vanwege het gevaar en de rook werd het complex ontruimd. Niemand raakte gewond. De brandweer kon rond 09.00 uur het sein brand meester geven. Vier woningen zijn door de brand onbewoonbaar geraakt.

De recherche roept buurtbewoners die meer weten over de brand op om zich te melden.