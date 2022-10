Laatste dag van door lage bezoekersaantallen geplaagde Floriade

Het is zondag de laatste dag van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in Almere. De tentoonstelling wordt eens in de tien jaar gehouden en werd op 14 april geopend. Het thema is Growing Green Cities en belicht allerlei ideeën voor duurzame steden.

Eerder stapten de zes wethouders van Almere op vanwege tegenvallende bezoekersaantallen van de tentoonstelling. Die bezoekersaantallen zorgden voor een verlies van tientallen miljoenen voor de gemeente Almere en de Floriade BV. De Floriade kreeg tot juni 232.500 ​bezoekers, een derde van het verwachte aantal​. Dat kwam volgens onderzoek onder meer door een te hoge entreeprijs.

De wereldtuinbouwtentoonstelling schroefde het totaalaantal verwachte bezoekers eerder al terug van 2 miljoen naar 1,2 miljoen en later naar 680.000. Eerder deze week liet Floriade de gemeente Almere weten dat de huidige prognose uitgaat van 650.000 tot 680.000 bezoekers. Maar slechts 600.000 bezoekers is ook mogelijk. Daarmee lopen de kosten, die in juli waren berekend op ruim 40 miljoen euro, met nog eens 6,6 miljoen euro op.

De gemeente verwacht nog meer verzoeken om extra geld te krijgen van Floriade BV. Directeur Hans Bakker zei eerder dat over een mogelijke volgende editie heel goed moet worden nagedacht. “Dat het financieel tekort op deze manier volledig ten laste van een gemeente komt, kan niet meer. De tuinbouwsector, het Rijk en provincies zouden bij een volgende editie van de Floriade een deel van het risico voor hun rekening moeten nemen”, zei hij toen in De Telegraaf daarover.