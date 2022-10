Man aangehouden na dollemansrit door Den Bosch

Een 29-jarige man uit Oudheusden is zaterdagavond aangehouden na een dollemansrit in Den Bosch. De man reed volgens de politie aan het begin van de avond “als een dolle” door de stad, veroorzaakte schade aan geparkeerde auto’s, raakte later in Vught ook nog eens drie bomen en bedreigde agenten.

Agenten troffen de man op aanwijzen van een getuige aan bij de Rompertpassage. Hij reed toen niet, maar kreeg op basis van een door de getuige opgenomen filmpje wel een proces-verbaal. Ook moest hij zijn rijbewijs inleveren.

Kort daarop zagen agenten de man echter weer rijden. Zijn rijgedrag was volgens de politie dusdanig gevaarlijk dat uit veiligheidsoverwegingen werd besloten de man niet verder te achtervolgen. Niet lang daarna werd de politie gewaarschuwd over een eenzijdig ongeval op de Bosweg in Vught. Daar troffen agenten de auto van de man uit Oudheusden aan. Hij had drie bomen geraakt en was er daarna te voet vandoor gegaan, aldus de politie.

In de omgeving wisten agenten de man in de kraag te vatten. Eenmaal op het politiebureau bedreigde de man agenten en verzette hij zich flink toen werd geprobeerd hem in een cel te zetten.

De agenten hebben aangifte gedaan tegen de man. Ook van de eigenaren van de beschadigde auto’s zijn of worden aangiftes opgenomen.