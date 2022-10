Politie vindt ruim 100 kilo vuurwerk in huis met jong gezin

De politie heeft in een woning in het Noord-Brabantse Werkendam ruim honderd kilo vooral heel zwaar vuurwerk aangetroffen. De opslag van de dozen vuurwerk in het huis leverde volgens de politie een direct gevaar op voor de omgeving. De woning wordt bewoond door een gezin met twee kleine kinderen en staat ook middenin een woonwijk.

Het vuurwerk, waarvan het overgrote deel in de zwaarste categorie valt, werd aangetroffen na een anonieme tip. Agenten zagen in de woonkamer en in de slaapkamer dozen opgesteld staan.

Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd. De bewoners van 51 en 45 jaar kunnen volgens de politie een fors proces-verbaal tegemoet zien.