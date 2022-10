Remkes niet blij met uitspraken Klaver en Hoekstra

Johan Remkes hekelde zondag in het tv-programma Buitenhof uitspraken van GroenLinks-leider Jesse Klaver en een interview van CDA-leider Wopke Hoekstra. Verder vindt hij het “absurd” dat het kabinet hem vroeg om te bemiddelen in het stikstofdossier.

Remkes leverde deze week zijn rapport op. Na de presentatie verscheen een filmpje op sociale media waarin te horen is dat Klaver zegt dat het kabinet het rapport snel moet omarmen omdat er anders vermoedelijk weer protesten komen “als ze echt zien wat er in staat”.

Dat Klaver zegt dat “de Kamer dit er maar even doorheen moet jassen” vindt Remkes “dom”. Het is onjuist, anti-parlementair en een belediging voor de boeren, aldus Remkes. “Want als je dit doet, dan onderstreep je in feite alle beelden die bij de desbetreffende groepering, maar ook breder in de samenleving, ten opzichte van de parlementaire democratie leven.” Het vertrouwen verdwijnt volgens hem dan weer.

Ook het interview dat minister Wopke Hoekstra als CDA-leider gaf aan het AD, waarin hij zegt dat de stikstofdoelen voor 2030 voor hem “niet heilig” zijn, maakte Remkes niet blij. Het maakte zijn werk “ingewikkelder”. Remkes kreeg voordat het interview verscheen een “waarschuwend telefoontje” van Hoekstra.

Remkes zegt het verder “absurd” te vinden dat het kabinet hem vroeg te bemiddelen tussen het kabinet en de boeren. “Het hoort tot de normale taken van bewindspersonen.” De Kamer drong aan op een bemiddelaar. Hij zat niet op de klus te wachten, maar ging uiteindelijk akkoord met een rol als “onafhankelijke gespreksleider”.