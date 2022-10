Ruim 685.000 mensen bezochten Floriade, stuk minder dan verwacht

In totaal hebben 685.189 mensen een bezoek gebracht aan de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in Almere. Dat werd zondagavond bekendgemaakt tijdens een afsluitingsceremonie. De expo heeft daarmee veel minder bezoekers getrokken dan de 2 miljoen waarmee voor de start rekening werd gehouden.

In een toespraak zei burgemeester Ank Bijleveld zondagavond dat de Floriade Almere te veel geld kost en dat de rijksoverheid een groter deel van de kosten voor haar rekening moet nemen. “Als dat niet gebeurt, zou dit de laatste Floriade kunnen zijn.” Toch is Bijleveld trots op haar stad. “Samen is het ons gelukt. Opgeven was geen optie en daar kunnen we trots op zijn.”

Het was al langere tijd duidelijk dat de tentoonstelling geplaagd werd door lage bezoekersaantallen. Dat kwam onder meer door de coronapandemie en een te hoge entreeprijs, zo bleek eerder uit onderzoek. Het totaalaantal verwachte bezoekers werd teruggeschroefd van 2 miljoen naar 1,2 miljoen en later naar 680.000. Eerder deze week lieten Floriade en de gemeente Almere weten dat de laatste prognose uitging van 650.000 tot 680.000 bezoekers.

In juni stapten de zes wethouders van Almere op vanwege het tegenvallende bezoekcijfer, dat voor voor tientallen miljoenen euro’s verlies zorgde. De gemeente verwacht nog meer verzoeken om extra geld van Floriade BV, zo bleek deze week. Directeur Hans Bakker zei eerder dat over een mogelijke volgende editie heel goed moet worden nagedacht.

De laatste maanden werden kortingsacties, een aangepaste programmering van concerten en een reclamecampagne met onder meer commercials op radio en tv ingezet om mensen te trekken.

Volgens de organisatie spreken bezoekers “grote waardering uit voor het park”. “Dat blijkt uit de vele reviews van bezoekers bij hun vertrek. Zij geven Floriade een 8.” Er kwamen ook veel internationale bezoekers op de Floriade af, vooral uit Duitsland en de Verenigde Staten, aldus de organisatie.

De tentoonstelling, die als thema ‘Growing Green Cities’ had, wordt eens in de tien jaar gehouden en werd op 14 april geopend. Zondag was de laatste dag van de tentoonstelling, die allerlei idee├źn voor duurzame steden belichtte. Een deel van het terrein wordt nu omgebouwd tot een groene woonwijk.