Verwarring over WK-titel Verstappen bij fans in Limburgs Montfort

Bij de naar schatting tweehonderd bezoekers van zaal Housmans in het Limburgse Montfort sloeg zondagochtend de verwarring toe: was Max Verstappen nu wel of geen wereldkampioen in de Formule 1 geworden in Japan? De verwarring werd gevoed door tegenstrijdige berichten in de media na afloop van de door Verstappen gewonnen race. Pas na 10.35 uur kwam het definitieve nieuws dat hij toch echt de WK-titel binnen had.

Montfort is de bakermat van de familie Verstappen. Elk jaar wordt zaal Housmans afgehuurd en komen er van heinde en verre fans van de coureur om hun held op grote beeldschermen te zien racen.

Dj Admin bracht na afloop van de race zondag de feeststemming erin met het lied Super Max, gevolgd door We are the Champions van Queen. De feeststemming was echter van korte duur, want al snel kwamen verwarrende en tegenstrijdige berichten binnen waardoor veel mensen afhaakten en de zaal verlieten.

Dat was ook het verschil met vorig jaar december, toen Verstappen voor de eerste keer het wereldkampioenschap binnensleepte. Toen was de zaal uitzinnig van vreugde, werd er gehuild en omhelsden mensen elkaar. Die feeststemming bleef zondag uit.

Ook de 64-jarige Peter Op het Veld uit het naburige Mariahoop vertrok al snel na de race. Hij volgde de verrichtingen van zijn held uitgedost in Tiroler kledij. In de vroege zondagochtend was hij vanuit het net over de Duitse grens gelegen Haaren naar Montfort gekomen. Enigszins vermoeid ogend liet hij weten de afgelopen avond en nacht bij het Oktoberfest in Haaren zeker acht – maar waarschijnlijk meer – halve liters bier gedronken te hebben. “Ik heb een uurtje geslapen en ben toen naar hier gekomen”, zegt hij. “En vanmiddag ga ik met mijn vrouw naar de kermis in Echt.”