VodafoneZiggo: veel mensen wekker gezet voor kampioensrace Max

De kampioensrace van Max Verstappen heeft zondagmorgen voor veel internetverkeer gezorgd in Nederland. Zoveel zelfs dat VodafoneZiggo ervan uitgaat dat de Grote Prijs van Japan de best bekeken race van dit seizoen is.

Nooit eerder was de ochtendpiek van het internetverkeer zo hoog, aldus VodafoneZiggo. “Om 06.45 uur nam het onlineverkeer snel toe en werd duidelijk dat veel mensen de wekker hadden gezet om de race te kijken”, aldus het telecomconcern.

Bij de start van de race om 07.00 uur was er 172 procent meer internetverkeer dan op een normale zondagochtend. Ook tijdens de onderbreking van de race vanwege regen, bleef het dataverkeer toenemen.

VodafoneZiggo laat weten dat op basis van het internetverkeer de Grote Prijs van Canada en die van Miami de top 3 aanvullen van best bekeken races dit seizoen. Die waren in Nederland ’s avonds te zien.