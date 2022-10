17 personen opgepakt bij actie in Dordrecht tegen drugshandel

Bij een internationale actie tegen drugshandel en -toerisme heeft de politie vorige week donderdag in Dordrecht 17 personen aangehouden. Ook is een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen, meldt de politie maandag.

Bij de actie werkten zo’n zeventig agenten uit Nederland, België, Frankrijk en Luxemburg samen. Ze hebben in totaal veertig voertuigen gecontroleerd op drugsbezit. Een van de verdachten, de bestuurder van een Frans voertuig, kon na een achtervolging op de A16 in België worden aangehouden. De verdachte had zo’n 40 kilogram xtc bij zich. Naast xtc is er ook 25 kilogram hasj en 500 gram cocaïne in beslag genomen. Daarnaast heeft de politie meerdere processen-verbaal opgemaakt wegens te hard rijden en het rijden zonder rijbewijs. Ook zijn er vijf auto’s in beslag genomen wegens drugsbezit en het herhaaldelijk rijden zonder geldige papieren.

De actie stond in het teken van de handel in verdovende middelen en de uitvoer ervan richting België.