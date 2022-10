AZC blijft maximaal 10 jaar in gebruik in Albergen

Het asielzoekerscentrum in het voormalige hotel in het Twentse Albergen blijft maximaal tien jaar in gebruik. Over vijf jaar bekijken de gemeente Tubbergen, waar Albergen bij hoort, en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) of het azc nog vijf jaar langer open kan blijven. Dat heeft de gemeente Tubbergen afgesproken met het COA.

Het vaststellen van een einddatum voor het azc was een grote wens van de omwonenden. De einddatum wordt opgenomen in de bestuursovereenkomst die de gemeente met het COA gaat sluiten. In die bestuursovereenkomst komen ook zaken als veiligheid en openbare orde aan bod.

Het COA kocht afgelopen zomer hotel ’t Elshuys om er een azc van te maken. De gemeente hoorde pas van de aankoop en de plannen toen er al een voorlopig koopcontract lag en was daar zeer ontstemd over. Naderhand zijn gesprekken gevoerd met staatssecretaris Eric van der Burg. Dat leverde onder andere op dat er geen 300 maar 150 asielzoekers gehuisvest worden in Albergen. Omdat er minder mensen naar Albergen komen, hoeven er ook geen woonunits op het terrein van het hotel te worden gebouwd.

Hoe het gaat met het azc, zal elk jaar met direct omwonenden worden besproken, aldus de gemeente. Voor 1 november 2027 volgt een grote evaluatie. Afhankelijk van de resultaten daarvan worden aanvullende maatregelen genomen. Als de gemeenteraad van Tubbergen over vijf jaar “in alle redelijkheid en objectiviteit” besluit dat het genoeg is geweest, sluit de opvang. Als het azc openblijft, is het over tien jaar aan de dan zittende gemeenteraad en het COA om een nieuwe bestuursovereenkomst te sluiten.