Het Belgische Openbaar Ministerie heeft maandag voor het Hof van Assisen in het Belgische Tongeren 27 jaar opsluiting geëist tegen Yvo T. uit Schinnen. Een volksjury had de 40-jarige Limburger vrijdag al veroordeeld voor doodslag op een agent in Spa in 2018, en poging tot doodslag op diens collega.

Dat laatste omdat hij na het doodschieten van de 37-jarige Amaury Delrez op 26 augustus 2018 ook vier keer had geschoten op agent Ghislain Schils (58). Die werd echter niet getroffen.