Bijna 100 meldingen van gestrande Nederlanders in Frankrijk

De ANWB heeft afgelopen weekend bijna honderd meldingen gekregen van Nederlanders die gestrand zijn in Frankrijk doordat tankstations in het land als gevolg van stakingen geen brandstof meer hebben. Dat laat een woordvoerster van de verkeersdienst maandagochtend weten.

De hulpaanvragen komen uit heel Frankrijk, met uitzondering van de regio Bretagne en het zuidelijke grensgebied bij Spanje. Zaterdag liet de ANWB weten vooral gestrande Nederlanders aan de lijn te krijgen uit het noorden van het land en langs de Route du Soleil. “Maar dat is nu uitgebreid naar het hele land”, aldus de woordvoerster.

De verkeersdienst ziet verder dat het gros van de tankstations langs de snelweg geen brandstof meer heeft. Naast het advies om met een volle tank de Franse grens over te gaan, adviseert de ANWB daarom ook de tank in Frankrijk te vullen waar het kan en niet te wachten totdat deze leeg is.

Door stakingen bij olieraffinaderijen is er bij steeds minder tankstations voldoende brandstof in voorraad. Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies liet zondag weten deze maand nog met zijn Franse personeel te willen praten over de lonen. Ook branchegenoot ExxonMobil heeft last van stakingen, maar heeft nog niet het initiatief genomen tot onderhandelingen.