Burgemeesters praten verder over afspraken met Rijk

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad praten maandag in Utrecht verder over nieuwe bestuurlijke afspraken die zij met het Rijk moeten maken over de opvang van vluchtelingen. Het gaat om afspraken voor de langere termijn. Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zijn bij de vergadering.

De 25 burgemeesters praten met Van der Burg ook over de recente nieuwe verzoeken om meer plaatsen voor asielzoekers. Van der Burg heeft donderdag gevraagd om 1700 extra plekken voor minderjarige vluchtelingen. Het zou volgens hem een “absoluut dieptepunt” zijn als deze kinderen op straat moeten slapen. Er zijn ook nog steeds te weinig crisisnoodopvangplekken voor volwassenen, terwijl de veiligheidsregio’s juist voor meer plekken zouden zorgen. Het is de bedoeling dat er dit najaar 11.000 crisisplaatsen zijn, maar sommige gemeenten werken niet mee.

De burgemeesters beginnen maandagmiddag met een reguliere vergadering over de gang van zaken bij de veiligheidsregio’s. Burgemeester Henri Lenferink van Leiden, voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden, zit de bijeenkomst voor. Beraadsvoorzitter Hubert Bruls van Nijmegen kan maandag niet in Utrecht aanwezig zijn en volgt de bijeenkomst online.