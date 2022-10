CBS: Limburgers en Brabanders nemen meeste veiligheidsmaatregelen

Inwoners van de provincies Limburg en Noord-Brabant nemen de meeste preventieve maatregelen tegen criminaliteit. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een analyse van de veiligheidsmonitor. Bijna de helft van de inwoners van Zuid-Nederland laat altijd of vaak waardevolle spullen thuis. In de rest van Nederland ligt dit aantal rond de 40 procent.

Zuiderlingen laten vaker het licht thuis aan staan, nemen waardevolle spullen mee uit de auto en zetten hun fiets vaker in de bewaakte fietsenstalling. Een op de drie inwoners van Zuid-Nederland heeft rolluiken of luiken voor de ramen of deuren geplaatst tegen inbraak. In Groningen, Drenthe en Friesland is dit een op de tien inwoners.

Zuid- en West-Nederland zijn ‘s avonds voorzichtiger met de deur open doen. Bijna 9 procent van de inwoners uit deze gebieden vindt het te onveilig om ‘s avonds de deur te openen. In Oost- en Noord-Nederland liggen deze percentages lager. Hier laat ruim 5 procent de deur ‘s avonds dicht.