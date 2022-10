Eredoctoraat voor commissaris grensoverschrijdend gedrag Hamer

Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag MariĆ«tte Hamer krijgt een eredoctoraat van Tilburg University. Ze krijgt de eretitel vanwege “bijzondere verdiensten gedurende haar hele loopbaan die in het teken stond van het dienen van het publieke belang”.

Hamer was van 2014 tot begin dit jaar voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Ze ontvangt het eredoctoraat in het bijzonder voor de manier waarop ze die rol vervulde. Volgens Tilburg University heeft zij zich “altijd ingezet voor vooruitgang, emancipatie en verbinding, ook in moeilijke tijden en op lastige dossiers”. De universiteit prijst ook haar “grondige kennis”, en “haar kunde en haar karakter, waarbij open- en eerlijkheid, kritisch vermogen en volharding hand in hand gaan met een enorm sociaal engagement”.

De uitreiking van het eredoctoraat is onderdeel van de Dies Natalis-viering van Tilburg University. De universiteit viert op 17 november haar 95-jarige bestaan. Bij elk lustrum en bij speciale gelegenheden reikt Tilburg University eredoctoraten uit.

Iemand die een eredoctoraat heeft ontvangen, mag zich doctor honoris causa noemen. Mensen kunnen meerdere eredoctoraten toegekend krijgen.