Rutte veroordeelt ‘afschuwelijke’ raketaanvallen op Oekraïne

Nederland veroordeelt de “afschuwelijke” raketaanvallen door Rusland op Oekraïne, schrijft premier Mark Rutte op Twitter. “Poetin lijkt niet te begrijpen dat de wil van de Oekraïense bevolking niet te breken is”, aldus de minister-president. Rutte benadrukt dat Nederland Oekraïne blijft steunen.

Buitenlandminister Wopke Hoekstra schreef eerder “geschokt” te zijn door de recente raketaanvallen. Hij herhaalde dat Nederland Oekraïne bijstaat in de oorlog. “Wat er ook gebeurt, Poetin mag deze oorlog niet winnen.”

Maandagochtend zijn verschillende Oekraïense steden bestookt met raketten. Volgens de autoriteiten zijn in de hoofdstad Kiev tenminste vijf doden gevallen en twaalf mensen gewond geraakt. Hoeveel slachtoffers elders in het land zijn gevallen, is nog niet duidelijk.