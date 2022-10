Hoekstra: tenenkrommend dat overheid versterking niet aankon

Dat het de overheid niet lukte huizen in het Groningse aardbevingsgebied te versterken, is “tenenkrommend”, zegt minister Wopke Hoekstra. De CDA-leider is nu minister van Buitenlandse Zaken, maar moest voor de parlementaire enquêtecommissie getuigen omdat hij in het vorige kabinet als minister van Financiën betrokken was bij de gaswinning in Groningen.

“Er zijn allerlei dingen waarvan je kan zeggen: dat was een brevet van onvermogen in dit dossier”, erkent Hoekstra. Maar misschien is het ergste wel “dat eerst heel Nederland verdient aan de miljarden en miljarden die uit Groningen komen”, en de overheid zich daarna “een verre van goede uitvoerder” toont doordat de versterkingsoperatie volledig vast loopt. En de overheid heeft ook nog eens veel te laat “erkend hoe dramatisch de gevolgen zijn voor de provincies en de inwoners”.

Hoekstra weerspreekt evenwel dat het kabinet ertoe besloot de gaswinning naar nul te brengen om de kosten van de versterkingsoperatie te beperken. Uit documenten die de commissie heeft opgevraagd, blijkt dat dit op het niveau van ambtenaren zeker wel meespeelde. Hoekstra benadrukt dat er begin 2018, toen oud-minister Eric Wiebes besloot de gaskraan dicht te draaien, nog veel onbekend was over de versterking. De geschatte kosten liepen nogal uiteen: niet alleen was onzeker hoeveel huizen versterkt moesten worden, maar ook wat de kosten per woning zouden zijn.