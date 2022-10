Hof van assisen bepaalt straf Limburger voor doodschieten agent

Limburger Yvo T. krijgt maandag van het hof van assisen in Tongeren te horen hoeveel straf hij krijgt voor het doodschieten van een Belgische politieagent in 2018. Een twaalfkoppige volksjury veroordeelde de 40-jarige man uit Schinnen afgelopen vrijdagavond wegens doodslag en poging tot doodslag. Dat laatste omdat hij na het doodschieten van de 37-jarige Amaury Delrez op 26 augustus 2018 ook vier keer had geschoten op diens toenmalige collega, Ghislain Schils (58). Die werd echter niet getroffen.

Samen met zijn broer en vriend had T. de kwalificatie van de Grand Prix in Francorchamps bij Spa bezocht, waar ook Max Verstappen aan meedeed. Daarna volgde een avondje stappen, dat na overvloedig drank- en drugsgebruik uit de hand liep. Tijdens een conflict in bar Havanna in Spa zagen mensen dat Yvo T. een vuurwapen bij zich had. De politie werd gebeld en de agenten Delrez en Schils hielden de taxi aan waarin Yvo, diens broer en de vriend wilden wegrijden. Toen Amaury Delrez de onwillige broer Cyril uit de taxi trok en meenam naar de stoep achter het politiebusje, stapte Yvo T. uit, liep op de agent af, drukte de loop van zijn Walter P38 tegen de nek van de agent en haalde de trekker over. Delrez bloedde dood en overleed ter plaatse.

De andere agent vuurde een schot af en trof Yvo T. in de buik, maar die schoot vier keer terug, waarop Schils dekking zocht achter een boom. T. vluchtte, wist acht uur lang uit handen van de politie te blijven, en ‘verloor’ naar eigen zeggen onderweg zijn pistool, dat nooit meer is teruggevonden. Om traceren door de politie te voorkomen verbrandde hij zijn mobieltje in een vuurkorf, na eerst zijn ouders gebeld te hebben dat die hem moesten komen ophalen. Vlak voor zijn vader aankwam, vond de politie hem echter na een klopjacht. Hij zat in een chalet niet ver van de plek waar de fatale schietpartij die nacht plaatsvond.

Na vijf zittingsdagen, waarin de raadslieden van de nabestaanden en collega’s van Amaury probeerden de jury ervan te overtuigen dat het om moord ging, zwakte de jury die beschuldiging af naar doodslag, waarop minder straf staat. Op moord staat levenslang, op doodslag maximaal dertig jaar. Maandag wordt duidelijk hoelang T. in de cel moet blijven.