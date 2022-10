Psycholoog adviseert gedragstraining bij Mallorcaverdachte

De psycholoog van Mallorcaverdachte Daan van S. (19) adviseert de rechtbank gedragstrainingen op te leggen omdat er zorgen zijn over zijn persoonlijke ontwikkeling. De jonge Hilversummer zegt bereid te zijn mee te werken aan een leefstijltraining en een agressieregulatietraining om beter met gevoelens van boosheid om te gaan.

De reclassering stuurt ook aan op een behandeling en adviseert de rechtbank Van S. geen gevangenisstraf meer op te leggen. Dit zou problemen opleveren met zijn pas aangevangen hbo-studie. Voor een eventuele taakstraf ziet de reclassering geen belemmering. Dat bleek maandag aan het slot van de vijfde zittingsdag van het Mallorcaproces in de rechtbank in Lelystad.

Van S. wordt verdacht van een poging tot doodslag bij café De Zaak en openlijk geweld in juli vorig jaar. In het café aan de boulevard van El Arenal zou ruzie zijn ontstaan over stoelen. Buiten probeerde Van S. naar eigen zeggen de boel buiten te sussen, maar belandde hij vervolgens in een gevecht waarbij hij twee trappen zou hebben uitgedeeld. Verderop op de boulevard raakte hij opnieuw in gevecht met een tegenstander, waardoor hij niet zou hebben gezien hoe Carlo Heuvelman dodelijk verwond raakte.

De psycholoog van Van S. adviseert de rechtbank “met een lichte voorkeur” het jeugdstrafrecht toe te passen, waar de reclassering het volwassenenrecht adviseert. In het psychologisch rapport staat dat Van S. verminderd toerekeningsvatbaar is voor het geweld op Mallorca. De psycholoog vindt een behandeling op zijn plaats. Daarnaast dient Van S. zich aan diverse voorwaarden te houden, zoals een meldplicht en een alcoholverbod en een contactverbod met slachtoffers.

Van S. zat in voorarrest van augustus tot november vorig jaar. In gesprekken met zijn psycholoog liet hij blijken dat hij daar boos om was en compensatie eiste voor de lange tijd die hij had vastgezeten. “Dat heb ik in boosheid gezegd. Ik sta er compleet niet achter en dat is niet hoe ik erover denk”, zei Van S. in de rechtbank.

De rechtbank besprak maandag de persoonlijke omstandigheden van vier verdachten en gaat dinsdag verder met de overige vijf. De nabestaanden en slachtoffers krijgen donderdag het woord. De strafeisen worden maandag 17 oktober verwacht, waarna de pleidooien van de advocaten beginnen. Na twaalf zittingsdagen doet de rechtbank op 18 november uitspraak.