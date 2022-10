Psycholoog kan agressie Mallorcaverdachte Sanil B. niet verklaren

De psycholoog die Sanil B. (20) heeft onderzocht kan zijn agressie die hij in juli vorig jaar liet zien tijdens een jongerenvakantie op Mallorca niet verklaren. Er is geen stoornis bij hem vastgesteld, zei ze maandag op de vijfde zittingsdag in de Mallorcazaak.

De reclassering adviseert de rechtbank het volwassenenstrafrecht toe te passen, maar heeft geen bezwaar tegen het toepassen van het jeugdstrafrecht. De psycholoog heeft echter “een lichte voorkeur” voor het toepassen van het jeugdstrafrecht. B. woont nog thuis en is nog in ontwikkeling en pedagogisch be├»nvloedbaar, redeneert de deskundige in haar advies aan de rechtbank.

B. heeft van de negen verdachten het langst in voorarrest gezeten. Na negen maanden voorarrest kwam hij in april op vrije voeten in afwachting van het strafproces. B. was 19 jaar oud toen hij vorig jaar juli op Mallorca bij minstens drie vechtpartijen betrokken raakte. Hij ontkent dat hij die avond daarnaast betrokken was bij de dodelijke mishandeling van Carlo Heuvelman (27) uit Waddinxveen.

“Het is een dubbeltje op zijn kant”, zegt zijn psycholoog over haar advies om eerder het jeugd- dan het volwassenenstrafrecht toe te passen. “Sanil heeft het op een rijtje en is behoorlijk intelligent. Als je de lijstjes afvinkt, dan ga je richting volwassenenstrafrecht. Maar ik zie ook iemand die nog in zijn ontwikkeling is en pedagogische structuur heeft om dat verder te stimuleren.”

De rechtbankvoorzitter noemde B. tijden het bespreken van diens persoonlijke omstandigheden “welopgevoed, beheerst, intelligent, welbespraakt en in control”. De rechtbank kan dat beeld maar moeilijk rijmen met de agressie die B. liet zien op de beelden die vorige week tijdens het Mallorcaproces zijn getoond. Daarop is te zien dat B. schoppende bewegingen maakt naar twee slachtoffers als ze al op de grond liggen.

“Ik kan niet verklaren waarom ik me zo ernstig heb misdragen”, zei B. op vragen van de rechtbank. “Ik weet hoe de gevechten zijn ontstaan, daarna is het intu├»tie geweest.” Hij vertelde te zijn bespuugd en uitgescholden. “Misschien verklaart dat mijn gedrag, mijn domme reactie. Maar is ook geen geldige reden. Dit rijmt niet met mijn karakter, dit is een misstap.”

Dezelfde psycholoog onderzocht medeverdachte Hein B. (19). Bij de nog thuiswonende hbo-student is evenmin een psychologische stoornis gevonden. Zijn voorarrest werd in januari geschorst. “Ik herken mezelf niet die avond”, zei hij over het uitgaansgeweld. Om dezelfde redenen als bij Sanil heeft de psycholoog ook bij Hein een lichte voorkeur voor het toepassen van het minderjarigenstrafrecht.