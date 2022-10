Radio 538 komt in actie voor Prinses Máxima Centrum

Radio 538 houdt in december de derde editie van de inzamelingsactie Missie 538. Van 19 tot en met 23 december probeert de radiozender zoveel mogelijk geld op te halen voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, maakte het radiostation maandag bekend.

Vorig jaar was het centrum al een van de twaalf verschillende doelen die centraal stonden tijdens Missie 538. Toen werd er geld opgehaald voor een 3D-echoapparaat. Dit jaar is voor één goed doel gekozen.

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie vindt het “heel bijzonder” dat Radio 538 weer voor de instelling in actie komt. “Het is van groot belang om de behandeling en kwaliteit van leven van kinderen met kanker in Nederland nóg verder te kunnen verbeteren. Jaarlijks krijgen ongeveer zeshonderd kinderen in Nederland de diagnose kanker en overlijdt nog steeds een op de vier kinderen met kanker”, zegt kinderoncoloog en medisch directeur Rob Pieters.

Tijdens Missie 538 wordt de programmering aangepast en kunnen luisteraars tegen betaling een plaat aanvragen. Ook zijn er veilingen en kunnen luisteraars, bedrijven en andere organisaties zelf hun eigen actie starten.

Vorig jaar werd er ruim 9 ton opgehaald voor de twaalf goede doelen. Tijdens de eerste Missie 538 in 2020 werd een bedrag van ruim 1,1 miljoen euro verzameld voor de voedselbank, goed voor ruim 223.000 voedselpakketten.