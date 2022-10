Recordaantal theatermakers maakt kans op Poelifinario’s

De Poelifinario’s, de prijzen voor theatermakers met de meest indrukwekkende programma’s van het afgelopen seizoen, worden maandagavond voor de achttiende keer uitgereikt. Dat gebeurt in Theater Diligentia in Den Haag. De prijzen zijn verdeeld in drie categorieën: Engagement, Entertainment en Kleinkunst. Dit jaar is met tien een recordaantal cabaretiers genomineerd.

In de categorie Entertainment maken Richard Groenendijk (Voor iedereen beter) en Alex Klaasen (Showponies) kans. Peter Pannekoek is genomineerd met zijn oudejaarsconference Nieuw Bloed voor de categorie Engagement, net als Tim Fransen (De mens en ik), André Manuel (Sneu), Wim Helsen (Niet mijn apen, niet mijn circus), Pieter Derks (Uit het niets) en Sanne Wallis de Vries (Kom). Joost Spijkers (Hotel Spijkers) en Alex Roeka (Nieuwe dromen) maken kans in de categorie Kleinkunst.

Naast de Poelifinario’s wordt ook De Neerlands Hoop uitgereikt, een prijs voor de meest veelbelovende theatermaker met het grootste toekomstperspectief. Daarvoor zijn Kirsten van Teijn (Sexperiment) en Alex Ploeg (EGO) genomineerd.

De Poelifinario’s, vernoemd naar de door cabaretier Toon Hermans bedachte fictieve vogelsoort, worden jaarlijks uitgereikt door de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Een vakjury met deskundigen uit de theaterwereld bepaalt de nominaties en de winnaars.

Vanwege het coronavirus heeft de VSCD in 2020 vanwege de coronacrisis geen theaterprijzen kunnen uitreiken. Daarom heeft de jury vorig jaar de winnaars over de seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 bekendgemaakt. Onder anderen Sara Kroos (Verte) en Alex Klaasen (Showponies 2) vielen toen in de prijzen.