Wiebes geëmotioneerd tijdens verhoor: ‘dit kunnen we niet maken’

Oud-minister Eric Wiebes moest tranen wegslikken tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie over onder meer veiligheid in het Groningse aardbevingsgebied. De VVD’er haalde een verhaal aan van een vrouw wier huis onveilig zou zijn, dat diepe indruk op hem maakte. “Veiligheid was hét onderwerp”, benadrukte de voormalige bewindsman.

De commissie vroeg Wiebes naar de Groningers die hij had gesproken in zijn tijd als verantwoordelijk minister. Hij benadrukte dat Groningers in gesprekken altijd op veiligheid van hun huizen hamerden. Een oudere vrouw die hij sprak, had een scheur in haar logeerkamer. Als haar dochter kwam logeren, sliep de vrouw zelf in de logeerkamer, en liet ze haar dochter in haar eigen ‘veilige’ slaapkamer slapen. “Want ik ben toch al oud”, vertelde de vrouw aan Wiebes.

“Dan ga je wel naar huis en denk je: dit kunnen we toch echt niet langer meer maken?” zei een zichtbaar geëmotioneerde Wiebes. “Ga nou toch fietsen, weet je. Sjeetje. Potverdikkeme. Dan offer je je leven op voor je dochter omdat je huis nog niet veilig is.” Of het huis daadwerkelijk onveilig was, was van minder groot belang, vond Wiebes: “Het grote onderwerp was steeds veiligheid.”

De eenzijdige focus op veiligheid was juist iets waar Wiebes in zijn tijd kritiek op kreeg. Maar juist dat onderwerp speelde bij Groningers zelf een grote rol, benadrukte hij. “Ook bij de kinderen. Kinderen beginnen niet over procedures, die zijn bang dat hun huis instort.”

“En ik zag al die andere doelen”, voegde Wiebes toe. “Geen kwaad woord erover. Maar het móést gaan over veiligheid.”