300 hulpvragen van gestrande Nederlanders in Frankrijk

De ANWB heeft in totaal ongeveer driehonderd 300 hulpvragen gekregen van Nederlanders die gestrand zijn in Frankrijk doordat tankstations in het land als gevolg van stakingen geen brandstof meer hebben. Afgelopen weekend kreeg de ANWB ook al bijna honderd meldingen binnen.

De problemen spelen sinds vrijdag. Door stakingen bij olieraffinaderijen is er bij steeds minder tankstations in Frankrijk voldoende brandstof op voorraad. Nederlanders op vakantie kloppen daarom bij de ANWB aan voor hulp met vragen over de brandstofschaarste of omdat ze stilstaan zonder brandstof, zo laat een woordvoerder weten. De ANWB kreeg meldingen van Nederlanders uit bijna heel Frankrijk, met uitzondering van de regio Bretagne en het zuidelijke grensgebied bij Spanje.

Nederlanders die op hun vakantieadres in Frankrijk geen brandstof meer hebben, worden door de ANWB aangeraden het vertrek uit te stellen tot er wel brandstof in het gebied is. De lokale sleep- en bergingsbedrijven waar de ANWB mee samenwerkt, rijden alleen uit voor onveilige situaties, aldus een woordvoerder. Als iemand op een onveilige plek stil komt te staan, wordt die naar een veilige plek gesleept.