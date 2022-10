Accountants belichten financiële toestand ziekenhuizen

BDO Accountants & Adviseurs komt in de loop van de ochtend weer met de jaarlijkse conclusies over de financiële toestand van de ziekenhuizen. Het kantoor belicht niet alleen de huidige situatie, maar doet ook uitspraken over de nabije toekomst. Daarin spelen deze keer onder meer de energiecrisis en de plannen van het Integraal Zorgakkoord, waarmee de zorg in de toekomst zeker moet worden gesteld, een rol.

Ook wordt er gekeken naar de impact van corona en de eerder verleende coronasteun. De accountants baseren één en ander op de gegevens van verreweg de meeste ziekenhuizen, namelijk 63 in getal.