Advies RIVM: verhoog alarmniveau corona vanwege risico kwetsbaren

Kwetsbare mensen lopen meer risico door de huidige golf van het coronavirus, en daarom adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om het waarschuwingsniveau te verhogen. Dat wil echter niet automatisch zeggen dat er coronabeperkingen worden ingevoerd.

De overheid gebruikt sinds vorige maand een ’thermometer’ om de lijn van de epidemie te volgen. Die heeft vier standen, en stond tot nu toe op het laagste niveau. Het RIVM adviseert nu om die een stapje te verhogen. Bij stand 2 is de impact van het coronavirus op de samenleving verhoogd.

Als het waarschuwingsniveau omhoog gaat, leidt dat volgens de overheid “niet automatisch tot andere maatregelen. Het betekent slechts dat de te verwachten infectiedruk of ziektelast verandert. Het is dan aan het kabinet om te bepalen of en welke maatregelen het neemt.”

Volgens het RIVM lopen mensen van 70 jaar en ouder en mensen met gezondheidsklachten meer kans om bij besmetting ernstig ziek te worden. Het instituut adviseert ze om de herhaalprik te laten zetten.