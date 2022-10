Alcoholgebruik centraal op zesde zittingsdag Mallorcazaak

Op de zesde dag van de Mallorcazaak heeft de rechtbank veel aandacht besteed aan het alcoholgebruik van de jonge verdachten.

Maandag besprak de rechtbank de persoonlijke omstandigheden van vier verdachten, onder wie de drie hoofdverdachten. Dinsdag kwamen de overige vijf medeverdachten langs. Daarbij is flink gehamerd op de inname van alcohol onder de vriendengroep, wat van grote invloed is geweest bij het geweld vorig jaar juli op Mallorca, waar Carlo Heuvelman is mishandeld en overleden.

De reclassering adviseert de rechtbank bij alle verdachten het volwassenenstrafrecht toe te passen. En regelmatig kwam de training alcohol en geweld voorbij in de adviezen. Die training geeft cursisten inzicht in de relatie tussen alcohol en agressief gedrag. De rechtbank zou die cursus kunnen opleggen als onderdeel van een eventueel voorwaardelijke straf.

De verdachten zeggen mee te willen werken aan de training. Zo zei de 19-jarige Kaan B.: “Ik ben op Mallorca enorm geconfronteerd met een andere versie van mezelf. Ik zou er alles aan willen doen om aan mezelf te werken.” B. moet zich van de rechtbank al houden aan een alcoholverbod.

Dezelfde training adviseert de reclassering aan Lars van den H. (20), die erkende dat drank een grote factor was op Mallorca. Dat hij in de winter skilessen geeft in Oostenrijk deed een van de rechters de wenkbrauwen fronsen: “Is dat niet de kat op het spek binden? In skigebieden wordt ontzettend veel gedronken”.

De rechtbank confronteerde ook Lukas O. (19) en Stan F. (19) met hun drankgebruik. O.: “Normaliter word ik helemaal niet agressief van alcohol.” F. kreeg afgelopen zomer nog een boete voor baldadigheid op straat, waarbij hij onder invloed was van alcohol. “Iets doms”, noemde de rechtbankvoorzitter het.

“Ik denk wel drie keer na voordat ik meer dan twee biertjes drink”, zei Martijn T. (20), die als laatste langskwam in de rechtbank in Lelystad. Hij werd vorige week aangehouden op verdenking van liegen onder ede en moest een nacht in de politiecel doorbrengen. “Het heeft enorm veel indruk op me gemaakt”, vertelde T. “Ik kon in het begin niet goed beseffen wat er gebeurde. Waarom gebeurt dit?” Hij zegt niet te begrijpen waarom hij als verdachte wordt gezien, omdat hij op Mallorca de ruzies heeft geprobeerd te sussen.

De Mallorcazaak gaat donderdag verder, dan krijgen de ouders en de vriendin van Heuvelman het woord.