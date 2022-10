Arrestaties bij grote anti-witwasactie politie tegen drugshandel

De politie heeft dinsdagochtend in Rotterdam en omgeving zeven verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezighoudt met witwassen en handel in verdovende middelen. Bij de actie zijn enkele honderden rechercheurs betrokken. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, meldt de politie.

De aanhoudingen zijn gedaan in Rotterdam, Bergschenhoek, Oostvoorne, Nieuwerkerk aan den IJssel, Uithoorn en Amsterdam. Ook zijn er invallen bezig in Valkenburg (Limburg), Montfoort, Den Haag en Denekamp. In het buitenland zijn er invallen in Luxemburg en Servië.

De doorzoekingen van woningen en bedrijfspanden gaan naar verwachting nog de hele dinsdag duren. Rechercheurs krijgen daarbij steun van specialistische groepen, zoals het arrestatieteam en de bewakingseenheid.