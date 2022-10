Gelderland kocht 13 boerenbedrijven op voor 60 miljoen euro

De provincie Gelderland heeft sinds 2021 voor 60 miljoen euro dertien agrarische bedrijven opgekocht. Daarmee is de uitstoot van stikstof volgens de provincie met bijna 60.000 kilo verminderd. De boeren hebben zich vrijwillig laten uitkopen.

Gelderland begon enkele jaren geleden al met stikstofplannen. Behalve het uitkopen van boerenbedrijven kunnen agrariĆ«rs ook een beroep doen op subsidie voor innovaties om de uitstoot naar beneden te brengen. De provincie wil eind volgend jaar met zo’n regeling komen voor de industrie. Ook de stikstofuitstoot veroorzaakt door mobiliteit komt nog aan bod. Vooral de binnenvaart veroorzaakt te veel uitstoot. De grote vaarwegen Rijn en Waal voeren beide voor het grootste deel door Gelderland.

Gelderland geldt als de “stikstofbrandhaard” van Nederland. Er zijn heel veel veehouders, maar tegelijkertijd is de Veluwe het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland. Ook de Achterhoek en de Gelderse Vallei tellen veel natuurgebieden, die veel te veel last hebben van stikstofuitstoot. Gelderland heeft recent 257 miljoen euro van het Rijk gekregen voor de stikstofaanpak. De provincie gaat daarvan niet alleen bedrijven opkopen of subsidiĆ«ren, maar ook onder andere productiebos veranderen in natuurlijke bossen.

Gelderland verwacht dat nog een aanzienlijk aantal boeren zich vrijwillig zal laten uitkopen. De Gelderse regeling loopt tot eind 2025.