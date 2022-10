Kabinet wil uitstel van uitvoeren vonnis asielopvang

Het kabinet wil wachten met het uitvoeren van het vonnis van de rechtbank Den Haag over het verbeteren van de leefomstandigheden voor asielzoekers totdat er een uitspraak is in het hoger beroep dat staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft aangetekend, zo blijkt dinsdag. De rechter oordeelde vorige week dat de Staat en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet voldoen aan Europese normen voor de menswaardige opvang van asielzoekers.

In principe is de overheid verplicht het vonnis uit te voeren, maar de Staat probeert dat nu dus aan te vechten. VluchtelingenWerk had een kort geding aangespannen omdat de asielopvang volgens de hulporganisatie op veel plekken in Nederland “diep door de humanitaire ondergrens zakt”.

De rechter oordeelde donderdag onder meer dat kwetsbare asielzoekers, zoals kinderen jonger dan één jaar en hun gezinsleden en alleenstaande minderjarige vreemdelingen, per direct niet meer in de crisisnoodopvang geplaatst mogen worden. Ook moet iedereen die zich in Ter Apel of een ander centrum meldt om zich te registreren als asielzoeker, per direct een veilige overdekte slaapplaats, voedsel, water en toegang tot hygiënisch sanitair kunnen krijgen, oordeelde de rechter.

Staatssecretaris Van der Burg kondigde vrijdag aan in hoger beroep te gaan, omdat de uitspraak volgens hem niet op de gestelde termijn uit te voeren is. Zo is het volgens de bewindsman onmogelijk om alle crisisopvang en crisisnoodopvangplekken snel om te zetten naar reguliere asielzoekersplekken, “want daar heb je gewoon andere accommodaties voor nodig”.

Het gerechtshof in Den Haag behandelt komende maandag het schorsingsverzoek. De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep is op donderdag 10 november.